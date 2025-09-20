Campos do Jordão, 9 de setembro de 2025.

Informações do Evento

Data: sábado, 20 de setembro de 2025

Horário: A partir das 16:00

Local: Sala da Lareira - Hotel Toriba

Endereço: Avenida Ernesto Diederichsen - Vila Matilde, Campos do Jordão - SP, Brasil

Preço: Verificar diretamente no site

Agenda Campos do Jordão

12/09/2025
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas 01
13/09/2025
Campos Rock Fest I
13/09/2025
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas 02
13/09/2025
Encontro de Mustangs
14/09/2025
Campos Rock Fest II
14/09/2025
Domingo Musical: “Marcela Santos”
19/09/2025
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira 01
21/09/2025
Domingo Musical: Nando Luz Acústico

