Rodovia de Campos do Jordão ganha novos radares de velocidade

Equipamentos também fazem a contagem de veículos - Foto @correianews

Quem pretende colocar as malas no carro e pegar a estrada para curtir o último fim de semana de julho em Campos do Jordão deve pisar com cautela no acelerador. A fiscalização de velocidade foi reforçada na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP123), com a instalação de oito novos radares eletrônicos.

Os novos equipamentos estão nos trechos de Campos do Jordão (Km 43,100), Pindamonhangaba (Km 35,600 – Km 31- Km 28,800), Tremembé (Km 16,800 – Km 13,100 – Km 11,500) e Taubaté (Km 01,200).

Dois deles têm como limite 40 km/h. Nos demais, a velocidade máxima é de 80 km/h. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a diminuição ocorre onde é comum a presença de pedestres, ciclistas e animais silvestres, incluindo os trechos urbanos.

Além de monitorar a velocidade, os novos radares também possuem um sistema capaz de contar os eixos dos veículos automaticamente, tecnologia que deve aumentar a precisão dos dados estatísticos sobre a movimentação na rodovia.

A Floriano Rodrigues Pinheiro não foi a única rodovia serrana a receber os novos radares. Equipamentos também foram instalados nas rodovias Monteiro Lobato (SP 050) - estrada velha entre Campos do Jordão e São José dos Campos - e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), que dá acesso a Santo Antônio do Pinhal.

Com informações G1