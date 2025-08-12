Letreiro iluminado dá início à revitalização do Mercado Municipal

Revitalização deverá ser entregue até o Natal - Foto @correianews

A região central de Vila Abernéssia, especialmente à noite, está com um brilho novo com a instalação de um letreiro iluminado no Mercado Municipal com 15 m de comprimento e 1 m de altura. As letras feitas de PVC na cor branca foram fixadas em uma estrutura de Metalon verde, que também recebeu cinco holofotes de 100 W cada um.

A obra é o primeiro passo para o início da revitalização do Mercado Municipal. “As paredes, pilares e piso vão receber nova pintura e as calhas e telhas translúcidas serão substituídas por novas”, explicou os secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Jardel Maciel dos Santos. Segundo ele, a licitação será aberta ainda em agosto

Licitação para os boxes continua

Além da revitalização, a prefeitura pretende reativar o Mercado Municipal. Para isso, abriu concorrência pública para a concessão de 12 boxes. Segundo o edital, pessoas físicas e jurídicas podem participar do processo. O prazo para a apresentação das propostas vai até dia 29 de agosto e abertura dos envelopes está prevista para 01 de setembro. Mais informações aqui.

“Quem oferecer o maior preço pela locação do box vence a concorrência”, explicou Jardel. Os valores dos lances mínimos variam de acordo com o tamanho do espaço. A intenção é concluir as obras ainda este ano. “Até o Natal, Campos do Jordão terá o Mercado Municipal totalmente revitalizado e iluminado”, disse o secretário.