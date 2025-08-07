Programa Qualifica SP abre quase 3.500 vagas em cursos profissionalizantes

Inscrições vão até dia 17/08 e aulas começam dia 25/08 - Foto Divulgação

Quem está em busca do primeiro emprego ou de recolocação tem a oportunidade de enriquecer o currículo com cursos profissionalizantes grátis oferecidos pelo programa Qualifica SP. 3.455 vagas foram abertas em duas modalidades:

Novo Emprego – Voltada para adolescentes e jovens a partir de 16 anos de idade com cursos de Almoxarife (205 vagas), Gestão de Pessoas (210 vagas), Gestão Financeira (60 vagas) e Logística (505 vagas). Já para maiores de 18 anos, a formação é para Operador de Empilhadeira (1625 vagas) e Capacitação de Motorista (30 vagas). Meu Primeiro Emprego – Destinada a jovens entre 16 e 24 anos que pretendem ingressar no mercado de trabalho. Para esse público, são ofereicos cursos de Auxiliar Administrativo (475 vagas), Inglês (165 vagas) e Pacote de Informática (180 vagas).

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), todos os cursos atendem às demandas do mercado. As aulas serão dadas presencialmente em 39 municípios paulistas promovidas pelos professores do SEST/SENAT.

As inscrições já estão abertas no site https://www.qualificasp.sp.gov.br/ . O prazo termina dia 17 de agosto e o início das aulas está previsto para o dia 25 do mesmo mês.