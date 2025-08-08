Serra da Mantiqueira ganha dois novos parques temáticos no fim de semana

Inaguração de todo o complexo está prevista para outubro - Foto @erica.yokota

Além do clima e das belas paisagens, Campos do Jordão também tem se destacado no cenário nacional com o lançamento de novos atrativos turísticos, uma estratégia que neste fim de semana ganha um novo capítulo com a chegada da Dreams House, um verdadeiro complexo voltado ao entretenimento.

O projeto original prevê quatro parques temáticos em uma área de 8,5 mil m² ao lado da Parada Damas do bondinho, em Vila Capivari. Dois deles abrem as portas neste sábado, 09/08, coma inauguração do Parque de Miniaturas e do Dreamland Museu de Cera. “Após dois anos de estudo de mercado, identificamos que faltavam atrativos na cidade, o que nos motivou a fazer o investimento”, conta Maurício Bruns, sócio do empreendimento.

O empresário participou do podcast da NetCampos TV nesta quinta-feira, 07/08. Sem citar valores, ele afirmou que o montante investido foi alto, mas necessário “porque Campos do Jordão merece”. Bruns destacou o museu de cera como um dos maiores do mundo. “São 90 estátuas do cinema americano e de personalidades em tamanho real, inclusive com maquiagens e cabelos de verdade”.

Projeto completo será entregue em outubro

A inauguração do Museu de Cera e do Parque de Miniaturas será no sistema Soft Opening, nome dado à estratégia de lançar novos empreendimentos de forma controlada e gradual. A entrega total do complexo deverá ocorrer em outubro, quando o Parque dos Dinossauros e a Casa do Terror também serão abertos ao público. “O Parque dos Dinossauros será indoor e terá 2 mil m² de área”, revelou.

O projeto foi apresentado na prefeitura em abril de 2024 e as obras aconteceram em tempo recorde. Maurício Bruns acredita que os parques vão gerar mais de 100 novos empregos na cidade. “Nós nos sentimos muito acolhidos e todos os moradores de Campos do Jordão que levarem comprovante de endereço terão 50% de desconto no ingresso”, concluiu.

O Soft Opening será às 10h deste sábado, 09/08.