Campos do Jordão terá teleférico de graça dia 1 de outubro

Ingresso será trocado por um brinquedo novo para doação - Foto @correianews

1 de outubro é feriado em Campos do Jordão, dia de Santa Teresinha, padroeira da estância turística. Além de curtir a folga no meio da semana, a população também vai poder andar de graça de teleférico em um ação conjunta promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e o Parque Capivari.

Para usufruir do passeio sem precisar pagar ingresso, basta doar um brinquedo novo para o Brinka Campos, a festa do Dia das Crianças, que será realizada no dia 11 de outubro, no Centro de Eventos e Estádio Benedito Vaz Dias, em Abernéssia. “No dia de Santa Teresinha, padroeira da cidade, o teleférico será gratuito para todos os jordanenses que levarem um brinquedo novo ou em ótimo estado para a nossa festa Brinka Campos”, explicou Alessandra Cristina de Oliveira, presidente do Fundo Social.

Como participar?

A promoção prevê apenas um ingresso por CPF, independentemente do número de brinquedos doados. O passeio será feito somente nesta quarta-feira, 1 de outubro, das 9h às 19h. “A participação nesse evento é de grande importância, pois está alinhada ao desenvolvimento do Instituto Parque Capivari, reforçando nosso compromisso em apoiar iniciativas sociais e culturais que fazem diferença para a população”, afirmou Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O Brinka Campos promete ser a maior comemoração do Dia das Crianças já vista em Campos do Jordão. A programação vai contar com gincanas, brincadeiras, atividades de lazer e apresentações musicais com as bandas da Fundação Lia Maria Aguiar, da escola Irene Lopes Sodré e o Coral Jovem da Ame Campos. A meta do Fundo Social é distribuir durante a festa 10 mil brinquedos.

Não perca a oportunidade de contribuir para a felicidade de uma criança. Doe um brinquedo novo e curta o feriado andando de teleférico de graça!

Serviço:

Passeio Grátis de Teleférico – Doe um brinquedo novo e ganhe o ingresso

Data: 01 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 19h

Local: Parque Capivari - R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 - Capivari, Campos do Jordão – SP