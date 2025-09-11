EMBRAER fecha venda bilionária com cia aérea dos EUA

Embraer E195-E2 tem capacidade para até 150 passageiros - Foto @correianews

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) fechou o seu primeiro grande negócio após seus aviões ficarem isentos do tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump aos produtos brasileiros. A Avelo Airlines, companhia aérea dos Estados Unidos, encomendou 50 jatos da família E195-E2 com possibilidade de compra de mais 50 unidades. O contrato pode chegar a US$ 4,4 bilhões.

A Avelo foi criada em 2021 e possui na sua frota aviões da Boeing modelo 737 Next Generation. Com a compra, torna-se a primeira companhia dos Estados Unidos a voar os jatos E2 da EMBRAER, que têm como principais diferenciais a possibilidade de operar em pistas curtas e maior eficiência com menor consumo de combustível em rotas de médio alcance, além de ter a cabine mais silenciosa. “É um divisor de águas”, definiu o modelo o CEO da EMBRAER Aviação Comercial, Arjan Meijer.

As primeiras entregas para a Avelo estão previstas para o primeiro semestre de 2027. No Brasil, a Azul é a única companhia que voa com jatos E195-E2. Com sede em São José dos Campos SP, a EMBRAER foi fundada em 1969 e hoje é líder no segmento de aviação regional com jatos de até 150 lugares. Desde a sua fundação, mais de nove mil aviões da empresa já foram comercializados ao redor do mundo.

Com informações Ig, Times.