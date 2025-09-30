L’Étape vai além do pedal e aquece o turismo de Campos do Jordão

L'Étape completou oito edições em Campos do Jordão - Foto @correianews

Pelo oitavo ano consecutivo, Campos do Jordão sediou o L’Étape Brasil, a maior prova do ciclismo amador da América Latina. Mais do que uma competição esportiva, o evento também gera impactos diretos no turismo, movimentando os setores do comércio, hospedagem e gastronomia em um período historicamente de baixa temporada.

Este ano o L’Étape atraiu 3.500 ciclistas, que subiram a serra não apenas na data da prova. Dias antes os atletas viajam à estância para treinar, trazem parentes e amigos de pedal, gerando movimento em hotéis e restaurantes. Estima-se que pelo menos R$ 15 milhões são injetados na economia local no período que antecede e, principalmente, no fim de semana da realização do evento.

O aumento da demanda fora de época também eleva as oportunidades de emprego, mas não apenas no setor de serviços da cidade. A própria organização do L’Étape contrata mão de obra local para atuar nos bastidores da prova. Em 2025, mais de 200 jordanenses trabalharam no Village (espaço onde marcas expõem produtos voltados ao mundo do ciclismo) e também durante a prova, revelou o prefeito Carlos Eduardo (Caê) “Isso gera oportunidades. Só temos a agradecer à equipe do L’Étape por escolher nossa cidade”, afirmou.

Assim, o L’Étape Brasil torna-se um importante instrumento de mitigação da sazonalidade, atraindo público diferenciado em um período de menor movimento. Para uma cidade onde quase 70% do seu PIB vem do setor de serviços, que está diretamente ligado à atividade turística, a realização da prova é vital e consolida Campos do Jordão como um dos principais destinos do turismo esportivo no Brasil.