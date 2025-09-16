Secretaria de Segurança tenta identificar vândalos da ciclovia

Grade danificada por vândalos - Foto Sérgio Biagioni

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Campos do Jordão abriu investigação para tentar identificar os quatro jovens flagrados em atos de vandalismo na ciclovia. A prefeitura fez um boletim de ocorrência por crime contra o patrimônio público, que segundo o artigo 163 do Código Penal prevê até três anos de reclusão, caso a destruição seja significativa. A grade depredada já foi substituída.

As câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) registraram a ação dos vândalos, que inicialmente aparecem caminhado pelos trilhos do bondinho. Próximo à estação de Vila Abernéssia, eles entram na ciclovia e começam a chutar a grade de proteção por volta de 3h50 da madrugada de domingo, 14/09. O prefeito Carlos Eduardo (Caê) lamentou o ocorrido. “Eu havia pensado que fosse um acidente com veículo, mas infelizmente as câmeras do COI identificaram que foram vândalos".

Um dia antes, no sábado, 13/09, outro trecho da ciclovia foi alvo de vandalismo, desta vez próximo à Vila Jaguaribe, onde um homem bem vestido pichou uma frase religiosa no muro que separa o espaço dos ciclistas da Estrada de Ferro Campos do Jordão. O caso também está sendo investigado.

O Secretário Municipal de Segurança e Cidadania, José Márcio Nogueira, já está no encalço dos responsáveis graças ao sistema de monitoramento, que está sendo ampliado. “A cidade vem desenvolvendo um novo sistema de monitoramento com mais pontos de fiscalização, inclusive com adição de câmeras com reconhecimento facial”, revelou.

O prefeito Carlos Eduardo (Caê) fez um apelo à população. “Vamos ajudar a cuidar da nossa cidade e zelar pelo patrimônio público”.