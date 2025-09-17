Conteúdo oferecido por:

Seguindo Campos do Jordão, Aparecida propõe criação de Taxa de Turismo Sustentável

O texto também prevê que ao menos 5% da arrecadação anual seja destinada a reforço de serviços durante feriados prolongados e eventos religiosos

por: Redação ( 2 dias atrás ) - Atualizado: 16/09/2025 21:40

A cidade de Aparecida (SP), um dos maiores destinos de turismo religioso do Brasil, apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria a Taxa de Turismo Sustentável. A medida segue a mesma linha da proposta em debate em Campos do Jordão, onde vereadores ainda discutem a implantação da Taxa de Preservação Ambiental (TPAM).

O objetivo, tanto em Aparecida quanto em Campos do Jordão, é o mesmo: financiar serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos, manutenção de vias e preservação ambiental diante do intenso fluxo de visitantes.

Como funcionará em Aparecida

De acordo com o projeto, a taxa será calculada em Unidades Fiscais do Município (UFM), fixada atualmente em R$ 5,89. O valor varia conforme o porte do veículo:

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

🚗 Carros de passeio – 1,7 UFMs (R$ 10,01 por dia)

🚌 Ônibus de turismo – 11,9 UFMs (R$ 70,10 por dia)

🏍️ Motocicletas, vans, kombis e micro-ônibus – tarifas intermediárias, proporcionais ao impacto urbano e ambiental

A cobrança será feita de forma eletrônica, com reconhecimento automático de placas (OCR). O motorista poderá pagar antecipadamente ou até 72 horas após deixar a cidade.

Isenções previstas

A proposta prevê isenção para:

Veículos registrados em Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista

Ambulâncias, viaturas policiais, carros oficiais e veículos de bombeiros

Moradores da região que não possuam veículos emplacados localmente, mediante cadastro anual junto à prefeitura.

Destino da arrecadação

Os recursos irão para o Fundo Municipal de Turismo Sustentável (FMTS), com uso exclusivo em:

Limpeza urbana e coleta de resíduos

Manutenção de praças, ruas e mobiliário público

Projetos de turismo religioso e cultural

Campanhas de educação ambiental

O texto também prevê que ao menos 5% da arrecadação anual seja destinada a reforço de serviços durante feriados prolongados e eventos religiosos, quando o número de visitantes aumenta significativamente.

O caso de Campos do Jordão

Em Campos do Jordão, a proposta da Taxa de Preservação Ambiental (TPAM) foi apresentada em agosto e ainda está em tramitação na Câmara Municipal. A cobrança também seria feita por veículo.

O tema vem gerando debate entre vereadores, moradores, comerciantes e representantes do trade turístico, e deve retornar à pauta legislativa nas próximas semanas.

Próximos passos

Em Aparecida, o projeto agora será analisado pelos vereadores e poderá receber emendas antes da votação. Caso seja aprovado, a taxa só entrará em vigor após regulamentação da prefeitura.

Com Campos do Jordão e Aparecida em discussão simultânea, o tema ganha força no estado de São Paulo e pode abrir caminho para que outras cidades turísticas avaliem a mesma alternativa.

Aparecida já protocolou na Câmara Municipal sua própria proposta de Taxa de Turismo Sustentável, reforçando uma tendência de municípios turísticos em buscar novas formas de custear infraestrutura e preservação ambiental.

Links Patrocinados

Chalés do Rancho Santo Antônio
Chalés completos com lareira e hidromassagem, em uma área verde com 100 alqueires, id...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...
Restaurante Mercearia Campos
Destino certo da boa comida, ambiente agradável e descontraído. Cardápio variado e ót...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos