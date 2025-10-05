Campos do Jordão celebra o Dia do Comerciário com homenagem a profissionais e instituições da cidade

A Câmara Municipal de Campos do Jordão realizará, no dia 9 de outubro de 2025, às 19h, uma Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário. O evento, tradicional no calendário legislativo da cidade, tem como objetivo valorizar e reconhecer a dedicação de profissionais e instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município.
A cerimônia acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Luiz Filipe Costa Cintra, com participação do 1º Secretário Gustavo J. Maximino Silva e do 2º Secretário José Márcio de Paiva.
Homenagens e reconhecimentos
Durante a solenidade, serão entregues diplomas e menções honrosas a cidadãos e entidades que se destacaram em diferentes áreas de atuação no comércio, serviços e segurança pública de Campos do Jordão.
Entre os homenageados estão:
- Marisa da Costa Malaquias
- Jéssica Driele Moraes da Silva
- Claudinéia Aparecida de Moraes Almeida
- Maria Aparecida Ferreira
As quatro cidadãs receberão o Diploma de Comerciário, em reconhecimento à sua trajetória de trabalho e contribuição ao desenvolvimento do comércio jordanense
Diplomas de Honra ao Mérito
A sessão também destacará profissionais das forças de segurança e servidores públicos que se dedicam à proteção e bem-estar da comunidade:
- Cb PM Thiago Carlos Braga, da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior
- Cb PM Cláudio da Silva Lucas, do Posto de Bombeiros de Campos do Jordão
- Adauto Honório de Almeida, da Polícia Civil
- Webert Pereira da Silva, da Guarda Civil Municipal
Esses profissionais receberão o Diploma de Honra ao Mérito, como reconhecimento por suas relevantes contribuições à segurança e à ordem pública no município.
Outras homenagens
Além dos comerciários e agentes de segurança, a Câmara entregará distinções a representantes de outros segmentos produtivos de Campos do Jordão:
- José Benedicto de Oliveira – Diploma de Comerciante Jordanense
- Pedro José Alves Ferreira – Diploma de Trabalhador Jordanense
- Eng. Sérgio Luiz Abitante – Diploma de Construtor Jordanense
- João Bento Alves – Diploma de Produtor Rural e Agropecuário
- Hotel Refúgio Alpino – Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”
As homenagens refletem o esforço de diferentes setores que ajudam a movimentar a economia local e a construir uma cidade mais inclusiva e solidária.
Um reconhecimento à força do trabalho jordanense
O Dia do Comerciário é celebrado anualmente em outubro e simboliza a importância do trabalhador do comércio para o desenvolvimento do país.
Em Campos do Jordão, a data ganha um significado especial, pois o setor de comércio e serviços é um dos pilares da economia local, fortemente impulsionado pelo turismo.
A cerimônia na Câmara reforça o compromisso do Legislativo em valorizar aqueles que, diariamente, atuam no atendimento ao público, na prestação de serviços e na manutenção do dinamismo econômico do município.
Serviço
Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário 2025
📅 Data: 9 de outubro de 2025
🕖 Horário: 19h
📍 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campos do Jordão