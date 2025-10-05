Conteúdo oferecido por:

Campos do Jordão celebra o Dia do Comerciário com homenagem a profissionais e instituições da cidade

Câmara Municipal realiza sessão solene com entrega de diplomas e reconhecimento a trabalhadores que fortalecem o comércio e os serviços jordanenses

por: Redação ( 2 dias atrás ) - Atualizado: 05/10/2025 10:51

A Câmara Municipal de Campos do Jordão realizará, no dia 9 de outubro de 2025, às 19h, uma Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário. O evento, tradicional no calendário legislativo da cidade, tem como objetivo valorizar e reconhecer a dedicação de profissionais e instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município.

A cerimônia acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Luiz Filipe Costa Cintra, com participação do 1º Secretário Gustavo J. Maximino Silva e do 2º Secretário José Márcio de Paiva.

Homenagens e reconhecimentos

Durante a solenidade, serão entregues diplomas e menções honrosas a cidadãos e entidades que se destacaram em diferentes áreas de atuação no comércio, serviços e segurança pública de Campos do Jordão.

Entre os homenageados estão:

  • Marisa da Costa Malaquias
  • Jéssica Driele Moraes da Silva
  • Claudinéia Aparecida de Moraes Almeida
  • Maria Aparecida Ferreira

As quatro cidadãs receberão o Diploma de Comerciário, em reconhecimento à sua trajetória de trabalho e contribuição ao desenvolvimento do comércio jordanense

Diplomas de Honra ao Mérito

A sessão também destacará profissionais das forças de segurança e servidores públicos que se dedicam à proteção e bem-estar da comunidade:

  • Cb PM Thiago Carlos Braga, da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior
  • Cb PM Cláudio da Silva Lucas, do Posto de Bombeiros de Campos do Jordão
  • Adauto Honório de Almeida, da Polícia Civil
  • Webert Pereira da Silva, da Guarda Civil Municipal

Esses profissionais receberão o Diploma de Honra ao Mérito, como reconhecimento por suas relevantes contribuições à segurança e à ordem pública no município.

Outras homenagens

Além dos comerciários e agentes de segurança, a Câmara entregará distinções a representantes de outros segmentos produtivos de Campos do Jordão:

  • José Benedicto de Oliveira – Diploma de Comerciante Jordanense
  • Pedro José Alves Ferreira – Diploma de Trabalhador Jordanense
  • Eng. Sérgio Luiz Abitante – Diploma de Construtor Jordanense
  • João Bento Alves – Diploma de Produtor Rural e Agropecuário
  • Hotel Refúgio Alpino – Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”

As homenagens refletem o esforço de diferentes setores que ajudam a movimentar a economia local e a construir uma cidade mais inclusiva e solidária.

Um reconhecimento à força do trabalho jordanense

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente em outubro e simboliza a importância do trabalhador do comércio para o desenvolvimento do país.
Em Campos do Jordão, a data ganha um significado especial, pois o setor de comércio e serviços é um dos pilares da economia local, fortemente impulsionado pelo turismo.

A cerimônia na Câmara reforça o compromisso do Legislativo em valorizar aqueles que, diariamente, atuam no atendimento ao público, na prestação de serviços e na manutenção do dinamismo econômico do município.

Serviço

Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário 2025
📅 Data: 9 de outubro de 2025
🕖 Horário: 19h
📍 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campos do Jordão

