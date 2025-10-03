Empreenda Senac realiza vivência com interlocutores das unidades do Vale do Paraíba no Centro Universitário Senac em Campos do Jordão

Na última quinta-feira (2), o Centro Universitário Senac – Campus Campos do Jordão sediou uma vivência com interlocutores regionais das unidades do Vale do Paraíba ligados ao projeto Empreenda Senac. A iniciativa teve como objetivo alinhar estratégias, promover a troca de experiências e fortalecer a rede de apoio ao empreendedorismo estudantil na região.

Encontro marcado pela presença de Jair Torres

O encontro contou com a apresentação de Jair Torres, coordenador pedagógico do Empreenda Senac no Estado de São Paulo, que destacou a importância de aproximar as unidades regionais para ampliar o alcance e o impacto do programa.

Durante sua fala, Jair Torres ressaltou que uma de suas atividades é percorrer as 63 unidades do Senac em todo o Estado, divulgando o projeto e animando as equipes para que cada vez mais estudantes conheçam e participem da iniciativa:

“O Empreenda não é apenas sobre criar ideias, mas sobre transformar a forma como os estudantes enxergam desafios e oportunidades. Minha missão é visitar as 63 unidades do Senac, divulgar o programa e motivar as equipes, para que possamos difundir ainda mais essa cultura empreendedora e ampliar o impacto junto aos nossos alunos.”

O que é o Empreenda Senac

O Empreenda Senac é uma das principais iniciativas do Senac São Paulo para estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Criado como uma competição de ideias de negócio, o projeto chega em 2025 à sua 18ª edição, reunindo alunos de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e programas de aprendizagem.

Ao longo do processo, os estudantes desenvolvem desde a concepção inicial até a apresentação de um plano empreendedor, passando por etapas como submissão de vídeos, mentorias e defesas diante de bancas avaliadoras. Mais do que uma competição, o Empreenda é uma experiência formativa que estimula a criatividade, o protagonismo e a responsabilidade social.

Fortalecimento regional do Empreenda Senac

A vivência no Vale do Paraíba demonstrou a relevância de encontros presenciais para consolidar uma rede de cooperação entre as unidades Senac. Essa integração regional fortalece a troca de experiências, unifica estratégias e motiva estudantes a participar com mais confiança do programa, fazendo do Empreenda Senac um verdadeiro catalisador de inovação e transformação social.

Cobertura exclusiva da NetCampos

A participação da NetCampos contou com uma entrevista exclusiva com Jair Torres e com Mariana Lobo, interlocutora do Empreenda Senac por Campos do Jordão. Ambos compartilharam suas visões sobre a importância do projeto e os desafios de engajar estudantes da região.

A matéria marca também a estreia de um novo formato no portal: esta foi a primeira notícia em vídeo apresentada pelo NetCamposTV Notícias, ampliando a cobertura multimídia de eventos que movimentam a vida acadêmica, cultural e empreendedora de Campos do Jordão e do Vale do Paraíba.