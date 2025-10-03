Observação de aves chega pela primeira vez ao Museu e Auditório

1ª "passarinhada" será dia 11/10 - Foto @correianews

Quem na infância nunca jogou Super Trunfo? Em outubro você poderá relembrar a brincadeira explorando o universo das esculturas de Felícia Leirner. Em vez de carros e motos, as cartas trazem fotos de suas obras, uma maneira lúdica de conhecer o atrabalho da artista.

Esta é apenas uma das atividades previstas para o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, que trazem também shows musicais, oficinas, exposições e até uma expedição para observação de pássaros. Confira a seguir a programação e bom divertimento!

Super Trunfo com obras de Felícia Leirner

O famoso jogo foi adaptado com as obras da artista. Em cada carta, informações sobre as esculturas e os locais onde Felícia já realizou exposições. É a chance de aprender sobre a vida e a obra de Felícia Leirner de uma forma lúdica e divertida.

Dias: 4, 5, 12, 25 e 26 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (gratuita aos domingos)

Passarinhada da Primavera

Além de estação das flores, a primavera também marca o início do período reprodutivo da avefauna na Mantiqueira. As espécies cantam mais alto e suas plumagens ficam muito mais vibrantes. Para testemunhar esse espetáculo da natureza, o Museu e Auditório promovem pela primeira vez uma atividade de observação de pássaros conduzida pelo biólogo e ornitólogo Douglas Santos. Inscrições pelo telefone (16) 98242-0999. São apenas 35 vagas

Data: 11 de outubro

Horário: às 8h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Oficina “Print Botânico”

Sabia que é possível utilizar flores e folhas para tingir desenhos em tecido? Essa técnica é chamada de impressão botânica. As plantas sofrem uma compressão e transferem suas formas e pigmentos naturais criando figuras incríveis. São 10 vagas e as Inscrições estão abertas no telefone (16) 98186-0365.

Data: 11 e 18 de outubro

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Atrações musicais e culturais também estão previstas para outubro

Música

Domingo Musical: “Coral da SEA”

Data: 12 de outubro, às 11h

Oficinas

“Oficina Circense”

Data: 14 de outubro, às 14h

Oficina de Confecção de Caderno Cartonero

Data: 15 de outubro, às 14h

Encontro com Artes:

Oficina de Giz Pastel com Pigmentos Naturais

Data: 16 de outubro, às 14h

“As Peripécias do Mímico Andarilho”

Data: 21 de outubro, às 15h

“Clubinho Gráfico”

Data: 22 de outubro, às 15h

Exposição

“Asas da Mantiqueira: Aves de Campos do Jordão”

Data: 24 de outubro, às 15h

Quem não puder comparecer presencialmente também tem a chance de curtir a programação virtual

Curiosidades do Museu e Auditório

Datas: 8, 15, 22 e 28 de outubro, às 18h, nas redes sociais

Família no Museu Virtual

Print Botânico

Data: 21 de outubro, às 18h, nas redes sociais

Super Trunfo virtual – Obras de Felícia Leirner

Data: 28 de outubro, às 18h, nas redes sociais

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Abertos de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação) Outras informações no fone: (12) 3512-2508