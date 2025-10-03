Operação contra bebidas falsificadas fecha estabelecimentos, realiza prisões e recolhe garrafas em São Paulo

Fiscalização realiza interdições em SP - Foto Pablo Jacob

A força-tarefa montada pelas secretarias de Saúde, Fazenda, Justiça e Segurança Pública de São Paulo intensificou em todo o estado a fiscalização contra bebidas adulteradas com metanol. Em quatro dias de trabalho, nove estabelecimentos já foram interditados, sendo cinco em São Paulo, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e um em Barueri.

O trabalho do gabinete de crise também resultou em apreensões. Somente nesta semana, 1.002 garrafas foram tiradas de circulação com suspeitas de fraude. As bebidas serão levadas para análise laboratorial. 24 pessoas já foram presas, incluindo duas mulheres flagradas na cidade de Dobrada, região de Araraquara, com 162 litros de uísque sem nota fiscal e com rótulos desconhecidos no Brasil.

Também foram apreendidos na capital 1,8 mil lacres com suspeita de falsificação. Em Americana, as autoridades estouraram uma fábrica clandestina em uma chácara onde bebidas eram falsificadas e envasadas. No local, a Polícia Civil recolheu mais de 17 mil produtos usados na adulteração. Metanol não foi encontrado. Em Barueri, os fiscais lacraram um lote com 128 mil garrafas por falta de documentação.

Intoxicação por metanol

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 11 casos de intoxicação por metanol já foram confirmados, com uma morte na cidade de São Paulo. Outros 41 casos, incluindo cinco óbitos ocorridos na Grande São Paulo, estão sendo investigados. Há casos suspeitos também no interior e no litoral.

Quem ingeriu bebida alcoólica, se começar a sentir dores abdominais intensas, tonturas, enjoo e confusão mental deve procurar atendimento médico o mais rápido possível para realizar exames laboratoriais. As primeiras seis horas após a contaminação com metanol são cruciais para iniciar o tratamento.

Denúncias também são fundamentais para o sucesso da fiscalização. Qualquer suspeita deve ser informada no número 181 ou no site da Polícia Civil. Clique aqui para denunciar.

O Procon criou um canal exclusivo para denúcias sobre adulteração de bebidas alcoólicas. Basta clicar aqui.