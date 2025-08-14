Clima seco vai se intensificar no estado de São Paulo durante o fim de semana

Campos do Jordão vai continuar com dias quentes e noites frias - Foto @correianews

Uma forte massa de ar seco se aproxima do estado de São Paulo, o que deve manter o clima estável até domingo, 17/08, em todo o território paulista. Os dias serão típicos de inverno, com céu azul, sol e calor, mas também muito frio à noite. Dependendo da região, as temperaturas devem variar entre 3º C e 32º C.

Esse fenômeno é chamado de amplitude térmica, que também pode provocar nevoeiros ao amanhecer e derrubar a umidade relativa do ar, especialmente à tarde. Em Araçatuba, Catanduva, Birigui e demais cidades da região noroeste do estado, os índices devem ficar abaixo de 20%, nível considerado crítico.

Com a estiagem, a Defesa Civil alerta para o risco de queimadas e também de doenças respiratórias. Por isso, a recomendação é beber bastante água e evitar longas exposições ao sol.

Chuvas não estão totalmente descartadas

Apesar do clima seco, ainda pode chover fraco e isoladamente nas cidades litorâneas e na Grande São Paulo, onde as temperaturas devem ficar entre 11º C e 24º C. Já a umidade relativa do ar estimada é de 40%, C.

Também há previsão de chuva fraca a moderada para o Vale do Paraíba, com os termômetros oscilando entre 14º C e 23º C, e 50% de umidade do ar. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 03º e máxima de 26º C com 30% de umidade.