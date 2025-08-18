Pacotes turísticos de Campos do Jordão terão como alvo o Nordeste e a América do Sul

A venda dos pacotes deverá começar nas próximas semanas - Foto @correianews

Campos do Jordão terá pacotes turísticos comercializados no Brasil e na Argentina. A intenção é tornar a estância mais competitiva tendo como porta de entrada o Aeroporto de São José dos Campos. O projeto foi apresentado durante encontro com as operadoras CVC, Orinter e Aextur, que contou ainda com a participação dos secretários de Turismo de Pindamonhangaba, Fábio Vieira, e de Santo Antônio do Pinhal, Benedito Fábio, além de empresários, entidades e representantes de 14 municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

“Considerando que o maior público consumidor de Campos do Jordão, fora São Paulo, vem do Nordeste, a campanha será direcionada a esse mercado”, destacou Fábio Izar, secretário municipal de Turismo. A proposta também prevê a criação de produtos com foco na Argentina. “A expectativa é que seis produtos sejam formatados, permitindo que Campos do Jordão se promova de forma direta, com melhor custo-benefício e maior facilidade na comercialização do destino”, explicou o secretário.

A comercialização será feita pelas operadoras de turismo em parceria com os empreendedores dos atrativos. O próximo passo será a venda efetiva dos pacotes, o que deve acontecer nas próximas semanas.

Regionalização do Turismo

Outro destaque da reunião foi o início do processo de regionalização do turismo, com a participação de representantes de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e São José dos Campos, uma cooperação mútua com o objetivo de combater a sazonalidade gerando fluxo turístico compartilhado entre os destinos parceiros durante o ano inteiro.

Fábio Izar classificou o encontro como icônico. “Sair divulgando Campos do Jordão no Brasil e fora do Brasil, para nós é quase que um sonho que a gente está conseguindo realizar”, finalizou.