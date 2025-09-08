Conteúdo oferecido por:

Destinos na natureza estão entre os preferidos dos turistas brasileiros

Pesquisa realizada pelo Google revelou ainda os perfis e a frequência de viagens

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 08/09/2025 08:09
Pico Agudo, em Santo Antônio do Pinhal SP - Foto @correianews

Não, não foi uma onda gerada pela pandemia que fez as pessoas fugirem das aglomerações. Dois anos e quatro meses depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o fim da emergência sanitária, a natureza permanece em alta na preferência dos turistas brasileiros. Segundo pesquisa realizada pelo Google, 22% buscam destinos onde a conexão com o meio ambiente é o principal atrativo. O levantamento tentou identificar o perfil do viajante brasileiro e suas motivações.

Segundo o relatório, o brasileiro vê as viagens como oportunidades de conhecer lugares novos, relaxar, aproveitar o tempo com a família e ter contato com a natureza. Alías, 22% dos entrevistados apontaram a conexão com cenários naturais como principal motivação. A pesquisa também identificou viajantes afetivos (27%); intensos, (28%) e reflexivos culturais (17%).

O Google pesquisou ainda a frequência das viagens. 38% disseram viajar pelo menos uma vez por ano. Outros 30% se classificaram como viajantes ocasionais. Já 45% dos pesquisados disseram que fazem viagens frequentemente, de duas a três vezes por ano, e 15% arrumam as malas de quatro a mais de cinco vezes por ano.

“Viajar é um grande sonho do brasileiro, que almeja viajar mais do que passar em concurso público”, compara Ana Fritoli, especialista em Market Insights. Segundo ela, o brasileiro vê as viagens como um investimento. “As pessoas querem viajar e pesquisam sobre viagens ao longo do ano inteiro”, concluiu.


Com informações Panrotas

