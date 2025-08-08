Boulevard Genève celebra o Dia dos Pais em Campos do Jordão com experiências exclusivas, gastronomia e compras

O Boulevard Genève, ponto turístico icônico de Campos do Jordão, promove uma programação especial para o fim de semana do Dia dos Pais, com expectativa de atrair mais de 40 mil visitantes entre os dias 9 e 11 de agosto. Localizado no coração do bairro Capivari, o shopping ao ar livre é um dos principais destinos da Serra da Mantiqueira para quem busca experiências gastronômicas, arquitetura típica, compras e lazer em família.

Com entrada gratuita e estrutura ao ar livre, o Boulevard Genève oferece um ambiente acolhedor que combina cultura, turismo e comércio em um só lugar. “As pessoas estão buscando cada vez mais experiências significativas para celebrar com a família. No Dia dos Pais, momentos compartilhados se tornam o verdadeiro presente”, afirma Carol Alves, superintendente do Boulevard. Ela destaca que pesquisas recentes mostram que mais de 40% das famílias preferem viagens e vivências afetivas a presentes materiais.

O shopping abriga cenários famosos de Campos do Jordão, como a maior torre enxaimel da América Latina, o corredor de guarda-chuvas coloridos, o tradicional termômetro vintage e fachadas inspiradas na arquitetura germânica — elementos que fazem do espaço um dos locais mais fotografados da cidade.

No almoço de domingo, a gastronomia ganha destaque com opções consagradas como o restaurante Baden Baden, conhecido nacionalmente por sua cerveja artesanal, o Bam Bam Café, com sua sequência de fondues clássicos e sabores especiais como pistache e doce de leite, e o tradicional Matterhorn Empório e Restaurante, com pratos da cozinha alemã. Para quem busca outras experiências culinárias, há ainda o Abstrato Bar e Restaurante, a Casa Cervejaria e o Di Uno, famoso pelo seu vinho quente no Capivari.

Entre as atrações para toda a família, a Loja Brasões convida os visitantes a descobrir os símbolos e emblemas dos seus sobrenomes, oferecendo lembranças personalizadas com significado. Já a perfumaria Campos di Aromas, referência na região, lançou uma edição especial de presentes para o Dia dos Pais, com produtos artesanais como Body Mist, Shower Gel e Body Lotion com fragrâncias marcantes de sálvia, cedro e âmbar — ideais para marcar a data com estilo e identidade.

O Boulevard Genève também é referência em compras típicas da Serra da Mantiqueira. Entre as opções estão a moda couro da Loja Guido, as malharias Trama e Hortelã, as peças de inverno da Estação Campos e os chocolates artesanais da Toca do Cacau e da Liège Chocolates — sugestões ideais para quem deseja presentear com autenticidade local.

Com mais de 40 anos de história, o Boulevard Genève é considerado o marco zero do turismo em Campos do Jordão. O empreendimento recebe mais de 1 milhão de visitantes por mês e abriga um polo gastronômico e comercial com 25 lojas, priorizando marcas e produtores da região. Sua arquitetura suíço-brasileira ajudou a moldar a identidade visual da cidade, sendo pioneiro ao instalar o primeiro elevador panorâmico da Mantiqueira.

Para quem planeja celebrar o Dia dos Pais em Campos do Jordão, o Boulevard Genève é parada obrigatória. A união entre tradição, experiências afetivas, gastronomia de qualidade e lazer em família transforma o passeio em um momento memorável. Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.boulevardgeneve.com