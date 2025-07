5 destinos para um “bate e volta” no último fim de semana de julho

Festival de Inverno é principal atração em Campos do Jordão - Foto @correianews

Se você não teve tempo e nem dinheiro para viajar, ainda dá tempo de curtir o finalzinho das férias de inverno. Conheça cinco destinos próximos de São Paulo perfeitos para aproveitar o último fim de semana de julho no famoso “bate e volta”. São cidades que possuem natureza, cultura e gastronomia como principais atrativos e sem gastar muito!

Itu

A 67 km da capital, a cidade oferece um passeio de trem até Salto com belíssimas paisagens do rio Tietê ao longo do percurso. Famosa por seus objetos exageradamente grandes, claro que também não pode faltar no roteiro a Praça dos Exageros, com peças e figuras em tamanho descomunal. O Museu Republicano e a Fazenda de Chocolate são outras opções de passeio em Itu.

Paranapiacaba

Distrito de Santo André, Paranapiacaba fica a 55 km de São Paulo e tem como principal atração o Expresso Turístico, um passeio de trem imperdível. O Relógio Inglês e a charmosa Vila com casarões do Século 19 também são paradas obrigatórias, assim como as lojinhas voltadas para magia, uma alusão à Convenção das Bruxas, que ocorre todos os anos durante o mês de maio.

Trem de Paranapiacaba - Foto Divulgação

Jundiaí

Localizada a 67 km da capital, Jundiaí é famosa pela Festa da Uva. A cidade possui várias adegas e vinícolas, que são abertas à visitação. Tem ainda museus, parques, diversas opções de passeios na zona rural e uma gastronomia que conquista cada vez mais turistas pelo paladar.

Guararema

A cidade está a 76 km de São Paulo, possui mirantes, lojas de artesanato e o famoso passeio de Maria-fumaça. A arquitetura em estilo inglês da Estação Central é outro atrativo turístico, ponto de partida do Trem de Guararema que vai até o bairro de Luís Carlos, onde o roteiro gastronômico é de dar água na boca.

Campos do Jordão

A 178 km da capital, Campos do Jordão vive durante o mês de julho a sua temporada de inverno repleta de atrações culturais. A principal delas é o festival de música clássica com apresentações de orquestras, quartetos, duetos, recitais de piano e concertos de música de câmara em quatro palcos diferentes. O Parque Capivari é um deles. O evento vai até dia 3 de agosto e a entrada é franca. Pontos turísticos como o Morro do Elefante, Palácio Boa Vista e Museu Felícia Leirner também são passeios imperdíveis, além das chocolaterias que aquecem o friozinho da serra.

Agora é com você. Escolha o seu destino, coloque a família no carro e bom divertimento!